الانبعاثات الكربونية قد تدمر المسطحات المائية بحلول عام 2100

كشف بحث نُشر الخميس أن أسطح محيطات الأرض بمجملها تقريباً عرضة للتغيّر بحلول نهاية القرن، بسبب آثار أزمة المناخ التي يفتعلها الإنسان والتي تُحدث تأثيراً لا يمكن إنكاره باستمرار انبعاثات الكربون في تعريض الحياة البحرية لخطر محدق.

وتحدد العديد من العوامل مناخات سطح المحيط، مثل درجة حرارة المياه السطحية وحموضتها وتركيز معدن الأراغونيت الذي تستخدمه العديد من الحيوانات البحرية لتكوين العظام والأصداف والذي يدخل في بنية الغالبية العظمى من مكونات الحياة البحرية.

ومنذ الثورة الصناعية، امتصت بحار العالم حوالي ثلث التلوث الكربوني الناتج عنها. ولكن مع زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بمعدل غير مسبوق في 3 ملايين سنة على الأقل، هناك مخاوف من أن مناخات سطح المحيط قد تصبح أقل ملاءمة للأنواع التي تستضيفها.

ومن أجل معرفة تأثير التلوث الكربوني على سطح المحيط منذ منتصف القرن الثامن عشر، وتوقع تأثير الانبعاثات حتى عام 2100، قام باحثون في الولايات المتحدة بنمذجة مناخات المحيطات العالمية عبر 3 فترات زمنية وهي: أوائل القرن التاسع عشر (1795-1834) وأواخر القرن العشرين (1965-2004) وأواخر القرن الحادي والعشرين (2065-2014).

ثم قاموا بتشغيل النماذج من خلال سيناريوهين للانبعاثات:

الأول- معروف باسم RCP4.5 ويتصور ذروة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 يتبعها انخفاض بطيء عبر بقية القرن.

أما السيناريو الثاني- RCP8.5 فهو نهج "العمل كالمعتاد"، حيث تستمر الانبعاثات في الارتفاع طوال الثمانين سنة القادمة.

ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في دورية "التقارير العلمية حول الطبيعة"، ووجدوا أنه في ظل السيناريو الأول، من المرجح أن تختفي 36% من ظروف سطح المحيط الموجودة طوال القرن العشرين بحلول عام 2100.

وفي ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة سيصل هذا الرقم إلى 95%.

كما وجد الفريق أيضاً أنه بالرغم من أن مناخات سطح المحيط لم تظهر سوى القليل من علامات التغيير خلال القرن العشرين، فإنه بحلول عام 2100 سيتعرض 82% من سطح المحيط لمناخات لم نشهدها في التاريخ الحديث.

وتشمل هذه التغييرات بحاراً أكثر حرارة وأكثر حمضية وتحتوي على عدد أقل من المعادن الحيوية لنمو الحياة البحرية.

وقالت "كاتي لوتيرهوس" مؤلفة الدراسة الرئيسية من مركز العلوم البحرية بجامعة نورث إيسترن، إن تغير تكوين المحيط بسبب تلوث الكربون من المحتمل أن يؤثر على جميع الأنواع السطحية.

وصرحت لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الأنواع التي تتكيف بشكل ضيق مع مناخ آخذ في الاختفاء يجب أن تتكيف مع الظروف المختلفة، كما أن المناخ الذي تكون فيه درجة حرارة الماء وكيميائيتها شائعة اليوم سيكون نادراً أو غائباً في المستقبل".

والمشكلة الأخطر كما يقول العلماء تكمن في أن الأنواع السطحية القادرة حتى الآن على التحرك من أجل تجنب المناطق الدافئة أو الحمضية بشكل غير طبيعي في المحيط، قد تكون خياراتها في المستقبل محدودة بسبب الاحترار والتحمض شبه المنتظم.

وقالت "لوتيرهوس": "لقد غيرت العديد من الأنواع البحرية نطاقاتها بالفعل استجابةً للمياه الأكثر دفئاً، وسوف تستمر مجتمعات الأنواع الموجودة في منطقة ما في التحول والتغير بسرعة خلال العقود القادمة".

وأضافت إن الحكومات بحاجة إلى مراقبة عادات التحول في المستقبل في الأنواع البحرية السطحية.

وأوضحت: "بدون تخفيف الانبعاثات، ستنتشر المناخات الجديدة وسيشيع اختفاء الأنواع في سطح البحر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2100".