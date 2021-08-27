البنتاغون: تفجير واحد شهده محيط مطار كابل الخميس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، أن العاصمة الأفغانية كابل شهدت أمس هجوما واحدا نفذه انتحاري واحد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجنرال وليام تيلور، من هيئة الأركان المشتركة، في إفادة صحفية مصورة، للكشف عن مزيد من تفاصيل الهجوم الذي وقع في محيط مطار حامد كرزاي وأوقع أكثر من 170 قتيلا.

وقال تيلور: "هجوم انتحاري وحيد استهدف مطار كابل، وأؤكد لكم أننا لا نعتقد أن انفجارا آخر وقع في فندق البارون أو بالقرب منه، وأنه كان انتحاريا واحدا".

وأضاف: "ليس من المفاجئ أن يؤدي ارتباك الأحداث وسرعتها إلى حدوث خطأ في بعض المعلومات وتحريفها".

وأمس، أفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، أن هجومين وقعا في كابل؛ الأول عند البوابة الشرقية لمطار كابل، والثاني عند فندق البارون القريب من المطار.

ولم تتفق رواية الولايات المتحدة، الخميس، مع بيان تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وأشار إلى تنفيذ هجوم واحد عند المطار بواسطة انتحاري.

وقال التنظيم إن منفذ الهجوم استطاع "اختراق تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الجيش الأمريكي عند مخيم باران قرب مطار كابل، ومن ثم فجر حزامه الناسف وسطهم".

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 170 شخصا وإصابة 200 آخرين، حسب تقارير غير رسمية صدرت عصر الجمعة، غير أن الجيش الأمريكي أكد مقتل 13 من عناصره وإصابة 18 آخرين.

كما أعلنت الخارجية البريطانية، في بيان، مقتل 3 من رعاياها في الهجوم ذاته بينهم طفل.