بينيت: طورنا استراتيجية لوقف تصدير إيران للإرهاب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، إنّ "تل أبيب طورت استراتيجية لوقف إيران عن تصدير الإرهاب".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالبيت الأبيض، في إطار الزيارة التي يؤديها بينيت إلى واشنطن، حسب ما نقل الإعلام العبري.

واستقبل بايدن، مساء الجمعة، بينيت، بعد تأجيل اللقاء بينهما الذي كان من المفترض أن يجري الخميس؛ بسبب الأحداث الأخيرة في أفغانستان.

وبحسب قناة "كان" الرسمية؛ قال بينيت خلال اجتماعه مع بايدن في البيت الأبيض، إنّ "إيران تواصل تصدير الإرهاب، لقد طورنا استراتيجية لوقف ذلك".

وأضاف: "إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدًا"، وتابع: "هذه الأيام تثبت ما سيحدث عندما تمتلك إيران أسلحة نووية، إيران هي المصدر الأول للإرهاب وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأشار بينيت إلى أنه يتفق مع بايدن على "وجود خيارات أخرى للتعامل مع إيران إذا لم تنجح الدبلوماسية"، بحسب القناة.

وأضاف: "نحن في الجوار الأكثر صعوبة بالمنطقة، الكل يريد قتل الإسرائيليين، لذلك يجب أن تكون إسرائيل قوية بشكل استثنائي".

وقال بينيت، موجهًا حديثه للرئيس بايدن: "كنت سعيدًا لسماع كلماتك أن إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي"، وأكد أنّ "إسرائيل تعرف أنه لا يوجد حليف لها أفضل من الولايات المتحدة".

ونوهت القناة العبرية إلى أنّ بايدن أكد لبينيت، دعمه تجديد مخزون صواريخ "القبة الحديدية" لإسرائيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السطات الإيرانية.

والثلاثاء، وصل بينيت واشنطن في زيارة رسمية (لم يعرف مدتها) هي الأولى له منذ توليه منصبه، في 13 يونيو/ حزيران الماضي.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ وصوله واشنطن، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن.