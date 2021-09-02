الأمم المتحدة تعلن استئناف خدمات جوية إنسانية في أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة استئناف خدمتها الإنسانية الجوية في أفغانستان لتتمكن 160 منظمة إغاثة من استمرار عملها ونشاطاتها في ولايات البلد الآسيوي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، الخميس إن خدمة الركاب الجوية التي يشغلها برنامج الأغذية العالمي ومقره في روما، تربط العاصمة الباكستانية إسلام أباد بمدينة مزار الشريف في الشمال وقندهار في جنوب شرق أفغانستان.

وأضاف أن برنامج الأغذية أبلغ أن 3 رحلات أقلعت بالفعل إلى مزار الشريف منذ الأحد، كما أن الجهود تبذل لزيادة تلك العمليات في أقرب وقت ممكن.

فضلا عن ذلك، قال دوجاريك إن جسرا جويا للشحن يقام لنقل الأغراض غير الغذائية مثل الإمدادات الطبية وامدادات الطوارئ إلى المواقع التي تحتاجها.

وتابع أن خدمة الركاب الداخلية التابعة للخدمة الجوية الإنسانية تحتاج إلى 18 مليون دولار كما يحتاج الجسر الجوي للشحن إلى 12 مليون دولار لاستمرار العمليات.

وأضاف "من العام 2002 إلى العام 2021، خدمت الخدمة الجوية الإنسانية في أفغانستان أكثر من 20 وجهة في البلاد. وستسعى للعودة إلى هذه المواقع بمجرد سماح الوضع الأمني والتمويل بذلك".