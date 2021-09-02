وكالة فيتش تتوقع انهيار اقتصاد أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، انهيار الاقتصاد الأفغاني المرتبك منذ عدة عقود، في أعقاب الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وذكرت الوكالة في تقرير، أن توقعاتها تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد 9.7 بالمئة هذا العام، يعقبه انكماش آخر بنسبة 5.2 بالمئة في 2022.

والثلاثاء، فرضت "طالبان" سيطرتها على مطار كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه مع حلول 31 أغسطس/ آب، وهي المهلة الممنوحة لواشنطن للخروج الكامل من أفغانستان.

وقال محللون في تقرير الوكالة، إن "الطريقة المضطربة للغاية التي غادرت بها قوات الأمن الأمريكية البلاد واستيلاء طالبان على السلطة، ستعني أن الآلام الاقتصادية للبلاد ستتضاعف على المدى القصير".

وأضافت: "مخاطر هذه التوقعات مرجحة للجانب السلبي، بالنظر إلى أن الاقتصادات الأخرى التي واجهت أنواعا مماثلة من الصدمات السياسية، أدت أيضا إلى الانهيار المؤسسي".

وعلى المدى الطويل، رأت الوكالة أن الاقتصاد سيسجل نموا بطيئا بنسبة 1.2 بالمئة خلال 2023 حتى عام 2030، وهو أقل بكثير من معدل النمو البالغ 6 بالمئة الذي كان متوسطا من 2002 حتى 2020.