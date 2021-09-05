باكستان.. مقتل 4 جنود في هجوم انتحاري استهدف نقطة عسكرية

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي شهده إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، الأحد، إلى 4 جنود، فيما أصيب 19 آخرون.

ونقلت الصحافة المحلية، عن قسم مكافحة الإرهاب في بلوشستان، أن هجوماً انتحارياً استهدف نقطة عسكرية في المدينة.

وأسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل 4 جنود، وإصابة 19 آخرين.

وأوضح مسؤولون أن الإرهابيين هاجموا النقطة العسكرية عبر دراجة نارية زرعت فيها قنابل، وسط قلق إزاء ازدياد أعداد القتلى.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، ندد عمران خان، رئيس الوزراء، بالهجوم الانتحاري.

وزعمت بعض الصحف المحلية أن الهجوم الإرهابي تبنته حركة طالبان باكستان، لا سيما وأنه تزامن مع زيارة رئيس المخابرات الباكستانية، فايز حميد، إلى العاصمة الأفغانية كابل، لبحث عدة قضايا مع مسؤولي طالبان.