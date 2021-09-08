وزير الخارجية الإيطالي: اتفقنا على أننا سنحكم على طالبان على أساس أفعالها لا تصريحاتها

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه يجب الحكم على حركة طالبان الأفغانية من خلال أفعالها لا أقوالها.

وقال دي مايو في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي إن "نهج إيطاليا هو نهج مشترك على المستوى الأوروبي. ناقشنا هذا، الأسبوع الماضي، في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في سلوفينيا".

وأضاف: "من أجل مواصلة دعمنا للشعب الأفغاني، اتفقنا على أننا سنحكم على طالبان على أساس أفعالها لا تصريحاتها".

وتابع أن تصرفات طالبان سيتم تقييمها وفق خمسة معايير: التعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، واحترام حقوق الإنسان وخاصة بالنسبة للمرأة والأقليات، وإنشاء حكومة شاملة، وضمانات الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية، وحرية المرور لمن يريد مغادرة البلاد.

وقال إن هذه المعايير تمت مناقشتها أيضًا خلال زياراته الأخيرة إلى أوزبكستان وطاجيكستان وقطر وباكستان.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن بلاده بإجلائها 5011 شخصًا، من بينهم 4890 أفغانيًا، هي الدولة الأوروبية التي أجلت أكبر عدد من المواطنين الأفغان.

ومضى قائلا: "نحن الآن في مرحلة جديدة من إدارة الأزمات والتخطيط. وستواصل إيطاليا مساعدة الأفغان الذين يريدون ولهم الحق في مغادرة البلاد".

ولفت إلى أن بلاده تعمل مع الدول التي ستتعاون من أجل التشغيل المستقبلي لمطار كابول، خاصة تركيا وقطر، مضيفًا أن نظيره القطري طمأنه على عودة الأمن في المطار.

وكرر دي مايو أن إيطاليا، بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين، تريد عقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان وعواقب عودة طالبان إلى السلطة.

وأعلنت حركة "طالبان"، الثلاثاء، تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، برئاسة محمد حسن آخوند، بحسب المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد.