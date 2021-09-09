وزير الدفاع الأمريكي: "القاعدة" قد تنشط مجدداً في أفغانستان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن تنظيم "القاعدة" استخدم أفغانستان نقطة انطلاق لمهاجمة الولايات المتحدة قبل 20 عاما، محذرا من محاولة التنظيم أن ينشط مجددا، عقب الانسحاب الأمريكي الذي ترك حركة "طالبان" في السلطة.

جاء تصريح أوستن خلال حديثه مع مجموعة من الصحفيين في الكويت، في ختام جولة استمرت 4 أيام لدول الخليج، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأكد أوستن أن "بلاده مستعدة لمنع عودة القاعدة في أفغانستان، والتي من شأنها أن تهدد الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "المجتمع بأسره يراقب ما سيحدث، وما إذا كانت القاعدة لديها القدرة على أن تنشط مجددا في أفغانستان أم لا".

واستطرد: "نبلغ طالبان بأننا نتوقع منهم ألا يسمحوا بحدوث ذلك"، في إشارة إلى احتمال استخدام القاعدة لأفغانستان كمنطلق لهجماتها في المستقبل.

وشدد أن الجيش الأمريكي "قادر على التصدي للقاعدة أو أي تهديد متطرف آخر للولايات المتحدة ينبع من أفغانستان، وذلك باستخدام طائرات المراقبة والضرب المتمركزة في أماكن أخرى، بما في ذلك الخليج".

والثلاثاء، ظهر أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، معا في قطر؛ للإعراب عن امتنان بلادهم لمساعدة قطر في عبور عشرات الآلاف من الأفغان، وغيرهم ممن تم إجلاؤهم من كابل.

وقام أوستن بزيارة البحرين والكويت، وكان من المقرر أن يزور السعودية، الخميس، كمحطة أخيرة في جولته الخليجية، إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع، جون كيربي، أعلن مساء الأربعاء، أن الزيارة قد أُلغيت بسبب "مسائل تتعلق بالجدول الزمني".

واتخذ تنظيم "القاعدة" من أفغانستان ملاذا له أثناء حكم حركة "طالبان" للبلاد من عام 1996 إلى عام 2001، وبعد غزو الولايات المتحدة، تمكنت من الإطاحة بالحركة بعد أن رفضت تسليم قادة التنظيم، في أعقاب هجوم 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، حسب المصدر ذاته.

وفي أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل في 31 من الشهر نفسه.