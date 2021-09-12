اتفاق بين وكالة الطاقة الذرية وطهران لمراقبة المواقع النووية

اتفقت إيران ووكالة الطاقة الذرية على السماح بتركيب بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بالمواقع النووية.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد سلامي، و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عقب اجتماع بينهما في طهران.

وذكر البيان أن اجتماعا عقد، اليوم الأحد، بين سلامي، وغروسي، بمقر المنظمة في طهران.

وأضاف أن الطرفين أكدا في الاجتماع على روح التعاون والثقة المتبادلة واستمرارها وشددا على ضرورة معالجة القضايا ذات الصلة في جو بناء وبطريقة فنية حصرا.

ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بالمواقع النووية الإيرانية.