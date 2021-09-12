الظواهري يظهر في تسجيل عن 11 سبتمبر وسط شائعات عن وفاته

ظهر زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري في تسجيل مصور جديد بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر سبتمبر/ أيلول 2001، بعد أشهر من انتشار شائعات عن وفاته.

قالت مجموعة (سايت للاستخبارات)، التي تراقب المواقع الجهادية إنه تم بث التسجيل السبت.

قال الظواهري في التسجيل "لن يتم تهويد القدس"، مشيدا بهجمات القاعدة، لاسيما تلك التي استهدفت القوات الروسية في سوريا في يناير/كانون ثان.

أفادت مجموعة سايت بأن الظواهري أشار أيضا إلى انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، بعد 20 عاما من الحرب.

وأضافت أن تصريحاته لا تشير بالضرورة إلى تسجيل حديث، حيث تم توقيع اتفاق الانسحاب مع طالبان في فبراير / شباط 2020.

وأضاف الموقع أن الظواهري لم يشر إلى سيطرة طالبان على أفغانستان والعاصمة كابول الشهر الماضي.

بيد أنه أشار إلى هجوم في الأول من يناير / كانون ثان استهدف القوات الروسية على أطراف مدينة الرقة شمالي سوريا.

انتشرت شائعات منذ أواخر عام 2020 بأن الظواهري مات بسبب المرض. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر أي تسجيل مصور أو دليل على حياته، حتى السبت.