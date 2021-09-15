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ماكرون يلتقي ولي عهد أبو ظبي في باريس

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 15.09.2021 20:05
ماكرون يلتقي ولي عهد أبو ظبي في باريس

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة باريس.

واجتمع الجانبان في عشاء عمل أقيم في قصر "فونتينبلو" جنوبي باريس.

وعقب اللقاء تجول ماكرون وضيفه في مسرح القصر.

وقبيل اللقاء أفاد بيان صادر عن القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" بأن الجانبين سيبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجميع القضايا الإقليمية.

يذكر أن قصر "فونتينبلو"، الذي أغلق أمام الزوار بسبب اجتماع ماكرون وابن زايد، شهد آخر زيارة رسمية في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2011.

كما يعد لقاء ماكرون وابن زايد، أول زيارة رسمية رفيعة المستوى من دولة أجنبية للقصر منذ عام 1984.

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