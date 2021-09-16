9 طائرات عسكرية صينية تنتهك الأجواء التايوانية

أعلنت تايوان، الخميس، أن تسعة طائرات عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية (ADIZ).

وبحسب موقع تايوان نيوز، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية في بيان أن القوات الجوية الصينية انتهكت المنطقة أمس بطائراتها الحربية وطائراتها الاستطلاعية وطائرات الإنذار المبكر.

وأضاف البيان أن تايوان أرسلت طائرات ونشرت نظام صاروخي لمراقبة الطائرات التسعة الصينية.

وكانت الصين انتهكت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية ADIZ، بـ 28 طائرة حربية في 15 يونيو الماضي، و بـ 19 طائرة حربية في 5 سبتمبر الجاري.

وتشهد العلاقات بين بكين وتايبيه توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها "الحزب القومي" على تايوان بالقوة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أية محاولات لسلخها عن الصين، وبالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.