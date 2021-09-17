اختيار أمل كلوني مستشارة الجنائية الدولية لإقليم دارفور

اختيرت المحامية الحقوقية البريطانية أمل كلوني، الجمعة، كواحدة من 17 مستشارا خاصا للمدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية.

وعينت كلوني مستشارة لإقليم دارفور غربي السودان، حيث يقول ممثلو الادعاء أن قوات حكومية وميليشيات مدعومة من الخرطوم نفذت حملة إبادة جماعية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان: "يسعدني أن أرحب بمثل هذا الفريق المتميز من الخبراء، وممتن لاستعدادهم للعمل كمستشاري الخاصين".

وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أنهم بخبرتهم الهائلة ومؤهلاتهم المثيرة للإعجاب، سيساهمون بشكل كبير في عمل المحكمة وقضية العدالة الجنائية الدولية".

ومثلت كلوني مؤخرا 126 ناجيا من جرائم ارتكبت في دارفور، في قضية ضد أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية.

وفي 2003، اندلع في دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.