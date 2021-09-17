غوتيريش يحذر العالم من كارثة جراء ارتفاع الحرارة إلى 2.7 درجة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أن "العالم يسير على طريق كارثي مع ارتفاع الحرارة إلى 2.7 درجة".

وقال في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إن "العالم سيدفع ثمنا مأساويا في حال لم تنجح الجهود الرامية إلى التصدي للتغير المناخي".

وأضاف غوتيريش، في البيان: "هذا يخالف الوعد الذي تم قطعه قبل ست سنوات لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية (قدر الانخفاض) المنصوص عليه في اتفاقية باريس، وسوف ندرك حجم الفشل في تحقيق هذا الهدف من خلال الخسائر الفادحة في الأرواح وسبل العيش".

و"باريس للمناخ" أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة، وتُلزم المعاهدة الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري.

وأوضح الأمين العام أن "العلم يخبرنا بأننا بحاجة إلى خفض الانبعاثات الحرارية 45 في المئة عام 2030، للوصول إلى حياد الكربون بحلول منتصف القرن، وهناك زيادة بنسبة 16 بالمئة في الانبعاثات ستحدث عام 2030 مقارنة بمستويات 2010".

وأكد أن "دول مجموعة العشرين تمثل 80 بالمئة من الانبعاثات العالمية، وهناك حاجة لأن تقود هذه الدول أكثر من أي وقت مضى، وسوف تحدد القرارات التي تتخذها دول المجموعة ما إذا كان الوعد الذي قطعته في باريس سيتم الوفاء به أم لا".

ويتألف تكتل مجموعة العشرين من بلدان تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا.

كما يضم اليابان والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وحث الأمين العام "جميع الدول على تقديم مساهمات وطنية أكثر طموحًا تساعد في وضع العالم على مسار 1.5 درجة".