فايزر: لقاحنا المضاد لكوفيد-19 فعال للأطفال بين 5 و11 عاماً

قالت شركة فايزر الأمريكية الإثنين إن اللقاح الواقي من كوفيد-19 الذي تنتجه، ثبتت فعاليته مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وإنها ستسعى إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة على استخدام اللقاح مع هذه الفئة العمرية قريبا، في خطوة رئيسية نحو بدء حملات لتطعيم الصغار.

اللقاح الذي تنتجه فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك متاح بالفعل لكل من يبلغ 12عاما أو أكبر من ذلك.

لكن مع عودة التلاميذ إلى المدارس الآن، إضافة إلى تلك الزيادة الحادة في أعداد الإصابات بكوفيد-19بين الأطفال بسبب سلالة "دلتا" المتحورة شديدة العدوى، لا يطيق الكثير من الآباء صبرا حتى يتلقى صغارهم جرعات اللقاح.

بالنسبة للأطفال في سن المدارس الابتدائية، اختبرت فايزر جرعة أقل بكثير، ثلث كمية الجرعة المتاحة حاليا.

وإلى هذا، قال الدكتور بيل غروبر، نائب رئيس فايزر، لأسوشيتدبرس، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، تطورت لديهم - بعد الجرعة الثانية- مستويات من الأجسام المضادة لمكافحة فيروس كورونا تعادل قوة الأجسام المضادة التي تكونت لدى المراهقين والشباب الذين يحقنون بالجرعة العادية.

وبحسب غروبر فإن جرعة الأطفال ثبت أنها آمنة، مع ظهور أعراض جانبية مؤقتة مماثلة أو أقل - مثل التهاب الذراعين أو الحمى أو الألم - من التي يعاني منها المراهقون.