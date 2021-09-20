موقع عبري: نتنياهو يسخر من بايدن في بث مباشر

اعتبر موقع "واللا" العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، "سخر" من الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما قلد حركة قام بها الأخير خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينت.

وقال الموقع العبري مساء الأحد، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية، إن نتنياهو سخر من الرئيس الأمريكي عندما قلد لغة جسده في بث مباشر "بإمالة رأسه إلى أسفل كإشارة إلى استغراق جو بايدن في النوم"‎.

وجاء ذلك خلال تطرق زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق نتنياهو، إلى اللقاء الذي جمع بينت ببايدن، قبل أسابيع في البيت الأبيض، في بث مباشر للقاء جمعه بصحفيين، ونشره على صفحته الشخصية عبر موقع فيسبوك.

وعندما سئل نتنياهو عن لقاء نفتالي مع بايدن، أجاب "لقد سمعت أن بايدن كان منصتا للغاية".

وخلال إجابته عن السؤال، قام نتنياهو بتقليد بايدن بـ"إمالة رأسه"، في تلميح بأن بايدن استغرق في النوم خلال الاجتماع مع نفتالي بينت.

ولاحقا، أصدر حزب الليكود (يرأسه نتنياهو) قال فيه "على عكس الصورة المشوهة التي بثتها وسائل الإعلام (العبرية)، فإن رئيس الوزراء السابق نتنياهو لم يوجه انتقادا للرئيس بايدن، الذي يعرفه ويفخر به كصديق لإسرائيل منذ 40 عاما".

وتابع، إن "نقد نتنياهو كان موجها إلى بينيت فحسب إذ استغرق في الحديث خلال زيارته للبيت الأبيض في مواضيع ليس لها أهمية".

وفي في 27 أغسطس/ آب الماضي، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينت، بالبيت الأبيض في أول لقاء جمع الرجلين منذ توليهما منصبيهما هذا العام، وبحثا معا عدة ملفات بينها الملف الإيراني وعملية السلام بالشرق الأوسط.