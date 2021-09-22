القائمة الرئيسية
العالم
القائمة الرئيسية

روسيا.. تحطم طائرة عسكرية على متنها 6 أشخاص

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.09.2021 17:14
روسيا.. تحطم طائرة عسكرية على متنها 6 أشخاص

تحطمت، الأربعاء، طائرة عسكرية روسية من طراز "أنتونوف ـ 26"، وعلى متنها 6 أشخاص، في منطقة خاباروفسك، جنوب شرقي البلاد.

وقال متحدث باسم وكالة خدمات الطوارئ، إن الطائرة "اختفت من على شاشات الرادار وعلى متنها طاقم مكون من 6 أشخاص"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف المتحدث، لم تذكر الوكالة اسمه، أن الطائرة كانت في رحلة "لاختبار معدات الاتصال الخاصة بها".

ولم تكشف السلطات الروسية حتى الساعة (13:30 ت.غ) عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.

يشار إلى أن "أنتونوف ـ 26" طائرة شحن عسكرية ذات محركين، بمقدورها حمل 38 شخصا، إلى جانب طاقم الطائرة، وحمولة تصل إلى 5.5 أطنان.


شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ضرب زلزال قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، المحيط الهادئ...
مختارات