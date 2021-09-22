روسيا.. تحطم طائرة عسكرية على متنها 6 أشخاص

تحطمت، الأربعاء، طائرة عسكرية روسية من طراز "أنتونوف ـ 26"، وعلى متنها 6 أشخاص، في منطقة خاباروفسك، جنوب شرقي البلاد.

وقال متحدث باسم وكالة خدمات الطوارئ، إن الطائرة "اختفت من على شاشات الرادار وعلى متنها طاقم مكون من 6 أشخاص"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف المتحدث، لم تذكر الوكالة اسمه، أن الطائرة كانت في رحلة "لاختبار معدات الاتصال الخاصة بها".

ولم تكشف السلطات الروسية حتى الساعة (13:30 ت.غ) عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.

يشار إلى أن "أنتونوف ـ 26" طائرة شحن عسكرية ذات محركين، بمقدورها حمل 38 شخصا، إلى جانب طاقم الطائرة، وحمولة تصل إلى 5.5 أطنان.