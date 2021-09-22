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زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب سواحل نيكاراغوا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.09.2021 14:49
آخر تحديث في 22.09.2021 15:21
زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب سواحل نيكاراغوا

ضرب زلزال قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، المحيط الهادئ قبالة سواحل نيكاراغوا، أكبر دول أمريكا الوسطى.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، إن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.5 درجات وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل نيكاراغوا.

وأوضحت أن الزلزال جاء على عمق 30 كيلومترا وعلى بعد 78.2 كيلومترا قبالة ساحل منتجع جيكويليلو الشاطئي.

ولم يصدر حتى الساعة 11:18 (ت.غ) أي تحذير من إمكانية حدوث موجات تسونامي.

كما لم تعلن السلطات عن سقوط أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الساعة ذاتها.

يشار أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أشارت عند بداية وقوع الزلزال أن قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر.

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