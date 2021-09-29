وزير خارجية اليابان السابق "كيشيدا" يتولى رئاسة الوزراء

بعد فوزه في انتخابات قيادة "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم في اليابان، الأربعاء، يتولى وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا، منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد في غضون أيام.

ويخلف كيشيدا (64 عاما)، زعيم الحزب رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الذي تنحى عن منصبه بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد عام واحد فقط في السلطة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان، الاثنين المقبل، جلسة لانتخاب كيشيدا رئيسا للوزراء، بعد انتخابه زعيما جديدا للحزب الحاكم.

ويسيطر "الحزب الليبرالي الديمقراطي" وشريكه في الائتلاف، "حزب كوميتو الجديد"، على مجلس النواب.

ويواجه رئيس الوزراء المقبل تحديات حاسمة مثل معالجة الوضع الاقتصادي المتضرر بسبب جائحة كورونا، وضمان إقامة تحالف أمني قوي مع الولايات المتحدة، وسط المخاطر الإقليمية المتزايدة.

كما يتعين على الزعيم الجديد أن يحسن صورة الحزب الحاكم، بعد أن تسبب سوغا في إغضاب الشعب بسبب تعامله مع الجائحة، وإصراره على إقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي رغم ارتفاع أعداد إصابات كورونا.

وأشار المراقبون إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم منذ فترة طويلة، بحاجة ماسة إلى الالتفاف بسرعة على الدعم الشعبي المتراجع، قبل انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها في غضون شهرين، حسب المصدر ذاته.

وتخلى سوغا عن السلطة بعد عام واحد فقط من توليه المنصب خلفاً لشينزو آبي، الذي استقال فجأة بسبب مشاكل صحية منهيا قرابة 8 سنوات من قيادته، وهي الأطول في التاريخ الدستوري لليابان.