إيران تطلق مناورات عسكرية على الحدود مع أذربيجان باسم "فاتحو خيبر"

أعلنت إيران عزمها إطلاق مناورات عسكرية تحت اسم "فاتحو خيبر"، الجمعة، على الحدود مع أذربيجان شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لقائد القوات البرية كيومرث حيدري، الخميس، بحسب التلفزيون الإيراني.

وأفاد حيدري أن مناورات "فاتحو خيبر" ستنطلق في منطقة شمال غربي البلاد بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة ووحدات الحرب الإلكترونية وبدعم ناري من مروحيات الجيش.

وأشار إلى أن المناورات تهدف إلى تعزيز الجهوزية القتالية للوحدات العسكرية في هذه المنطقة.

وعلى صعيد متصل، تداول إعلام محلي مشاهد تظهر تموضع مئات المدرعات وآلاف الجنود في منطقة المناورات.

واللافت أن قرار إجراء المناورات يأتي بعد تصريحات للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في مقابلة مع وكالة الأناضول، انتقد فيها إجراء إيران مناورات عسكرية على حدود بلاده، بالتزامن مع إحياء ذكرى معركة "قره باغ" الثانية.

والاثنين، قال علييف: "يمكن لكل دولة إجراء مناورات عسكرية على أراضيها، فهو حق سيادي لها، لكن بالنظر من حيث التوقيت، نرى أنه ليس وقتا عاديا، لماذا الآن وعلى حدودنا بالذات؟".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في بيان، الثلاثاء، إن تصريحات علييف، مثيرة للدهشة، خاصة أنها جاءت في وقت تسود فيه علاقات طيبة ومحترمة بين البلدين.