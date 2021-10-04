تويتر يسخر من فيسبوك وواتساب

سخر موقع تويتر من موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك وتطبيق واتساب عقب العطل المفاجئ الذي أصاب موقع فيسبوك الإلكتروني ومنصتا واتساب وإنستغرام التابعتان للشركة نفسها في مناطق على مستوى العالم اليوم الاثنين.

ونشر الحساب الرسمي لتويتر على الموقع نفسه تغريدة كتب بها " أهلاً بالجميع، حرفياً" في إشارة إلى أن الموقع يعمل دون أي معوقات.

ورداً على التغريدة نشر الحساب الرسمي لتطبيق واتساب تغريدة قال فيها " مرحبا" ما دفع جاك دورسي مؤسس "تويتر" للرد قائلاً " "أعتقد أن هذه التغريدة يجب أن تكون مشفرة" في إشارة لتعطل تطبيق واتساب.