أسهم "فيسبوك" تتراجع 5.63 في المئة

سجلت أسهم شركة فيسبوك، الإثنين، تراجعا بنسبة 5.63 بالمئة، على خلفية عطل فني مفاجئ متواصل منذ الساعة 15:45 ت.غ في تطبيقات فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب.

وأفاد موقع "ماركت ووتش" الأمريكي، المعني برصد أخبار سوق الأسهم، بأن أسهم الشركة "انخفضت بنسبة 5.63 بالمئة، إلى أدنى مستوى خلال اليوم، وصل إلى 323 دولارا للسهم الواحد".

وأضاف أن ذلك "سيكون أسوأ انخفاض تسجله أسهم الشركة في يوم واحد، منذ الانخفاض الذي سجلته في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بلغ آنذاك 6.3 بالمئة".

وذكرت وكالة بلومبرغ أن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ خسر 7 مليارات دولار بسبب تعطل تطبيقات شركة "فيسبوك‎"

وفي وقت سابق الإثنين، أسفر عطل تقني مفاجئ عن توقف تطبيقات "فيسبوك" وإنستغرام" و"واتساب" المملوكة لشركة "فيسبوك".

وقال موقع "داون ديتيكتور"، إنه "تلقى شكاوٍ لمستخدمين أبلغوا عن تعطل التطبيقات الثلاثة بشكل مفاجئ، من الساعة 15:45 ت.غ، في جميع أنحاء العالم".

من جانبها، قالت شركة "فيسبوك" إنها "تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها ومنتجاتها".

وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

فيما لم تشر الشركة التي تملك التطبيقات الثلاثة عن سبب العطل التقني أو المدة المتوقع إصلاحه خلالها.