إيران: طهران ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي قطعا

أعلنت الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن طهران ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي قطعا، مبينا أن تاريخ ذلك سيتحدد بعد إنجاز مراحل دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة لهذه المفاوضات.

جاء ذلك حسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" لوسائل إعلام فرنسية نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وقال خطيب زاده: "الحكومة الإيرانية ستعود إلى مفاوضات الاتفاق النووي قطعا"، مضيفا: "تاريخ ذلك سيتحدد بعد إنجاز مراحل دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة لهذه المفاوضات".

وأوضح متحدث الخارجية أن مناقشة نتائج المباحثات السابقة بدأت مع بدء الحكومة الجديدة في إيران مهامها.

وأضاف أن الدراسة تجري في إطار مرحلتين، الأولى أنجزت وعليه فقد أعلنا عن قرارنا الحاسم بشأن العودة إلى مفاوضات فيينا مع مجموعة دول 4+1 (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا).

وتابع أن المرحلة الثانية لدراسة النتائج السابقة لم تنته بعد، وقد يجري في إطارها استعراض تفاصيل 6 جولات من المفاوضات التي خاضتها الحكومة السابقة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية، أن الحكومة الإيرانية الجديدة ماضية في دراسة الثغرات، على أن يتم إنجاز هذه المرحلة أيضا في وقت قريب ويتسنى لنا تحديد تاريخ الجولة الجديدة.

وتابع أن الحكومة تبحث عن أسباب عدم التوصل إلى نتائج مرضية وتوقيع وثيقة تنال قبول جميع الأطراف خلال الجولات السابقة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، توقفت مفاوضات لإحياء اتفاق نووي وقعته إيران في 2015 مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لكن واشنطن انسحبت منه في 2018.

وأتاح هذا الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الدولية، ولاسيما الاقتصادية، عن إيران، مقابل تقييد أنشطة برنامجها النووي وضمان سلميته.