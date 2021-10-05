"فيسبوك" تعتذر لمستخدميها وتنفي تعرض البيانات لأي اختراق

قدمت شركة "فيسبوك" اعتذارا لمستخدميها إثر تعطل تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" لنحو 6 ساعات، مؤكدةً عدم تعرض بيانات المستخدمين لأي اختراق.

وقال مدير البنية التحتية في فيسبوك سانتوش جاناردهان، في بيان على موقع الشركة، الثلاثاء، إن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل.

وأضاف جاناردهان: "نقدم اعتذارنا لجميع الأشخاص والشركات حول العالم الذين وثقوا فينا بسبب العطل الذي وقع في منصاتنا".

ونفى المسؤول في فيسبوك تعرض بيانات المستخدمين للسرقة، مؤكدا عدم وجود دليل على سرقة المعلومات خلال فترة العطل.

وشهدت تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، الثلاثاء، عودة تدريجية للعمل، في بعض المناطق بالعالم، بعد عطل أسفر عن تعطلها لعدة ساعات.