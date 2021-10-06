إيران تعرب عن "مخاوف جدية" حيال التواجد الإسرائيلي في القوقاز

أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن المخاوف الجدية لدى بلاده حيال "التواجد" الإسرائيلي في القوقاز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو، الأربعاء.

وقال إن بلاده لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي وتغيير خارطة القوقاز.

وأضاف: "لدينا مخاوف جدية من تواجد الإرهابيين والصهاينة في هذه المنطقة".

وقال إن إيران تريد إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار.

وكانت وسائل إعلام مقربة من إيران نقلت عن أمير موسوي، الدبلوماسي الإيراني السابق، قوله إن معلومات وصلت إيران بوجود 1000 عنصر إسرائيلي داخل أراضي أذربيجان.

والإثنين، نفت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أي وجود إسرائيلي قرب حدودها مع إيران.

وقالت الخارجية الأذربيجانية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "نحن لا نقبل الادعاءات حول وجود أي قوات ثالثة بالقرب من الحدود الأذربيجانية الإيرانية"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأكد البيان أن الاتهامات الإيرانية "لا أساس لها من الصحة".