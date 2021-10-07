احتجاجا على ظروف تشغيلهم.. 2590 طبيب إسرائيلي متدرب يقدمون استقالتهم

قالت هيئة البث الإسرائيلية أن 2590 طبيبا متدربا، قدموا استقالتهم إلى وزارة الصحة، الخميس، احتجاجًا على ظروف تشغيلهم، بعد أن رفضوا حلًا جزئيًا اقترحته الحكومة عليهم.

وفي خطاب الاستقالة، كتب المتدربون إلى وزير الصحة: "من مصلحة الحكومة، معرفة أن المرضى يتم علاجهم بواسطة أطباء غير مرهقين ومستنزفين وفاقدين للتركيز ويفتقرون إلى التعاطف في مواجهة الظروف اللاإنسانية".

وجاء أيضا في الخطاب: "في الأيام الأخيرة، اتضح لنا أنه تم التخلي عنا (من الحكومة الإسرائيلية)".

وذكرت هيئة البث، أن الأطباء يحتجون على ظروف عملهم، واضطراهم للدوام لساعات طويلة تصل إلى 26 ساعة متواصلة.

وقالت صحيفة معاريف إن ممثلي الأطباء المتدربين عندما وصلوا لمكتب الصحة في مقاطعة تل أبيب بهدف تقديم استقالاتهم، منعهم رجال الأمن من الدخول إلى المقر.

وعلّقت طبيبة تدعى راي بيتون خلال فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على منعهم من الدخول: "يا للخزي والعار، حتى تقديم الاستقالة غير مسموح لنا به، ويطلبون منا أن نترك استقالاتنا بيد رجال الأمن على مدخل المقر".

أما المحامية سيجل باعيل، التي تمثل نقابة الأطباء، والمختصة بقوانين العمل، فعلقت بالقول "هذا يوم محرج وصعب حيث أغلقت وزارة الصحة أبوابها وأمّنت بواباتها بحراس الأمن لمنع المتدربين من تقديم 2590 استقالة".

وأضافت "لقد طلبتْ من الأطباء تثبيت خطاب الاستقالة على باب المكتب المغلق مع 2590 توقيع، عند المدخل المجاور للباب".