شركة أمريكية بصدد طرح مضاد على شكل حبوب ضد كوفيد-19

تقدمت شركة "ميرك" للأدوية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بطلب ترخيص لعقار جديد تقول إنه فعال ضد كوفيد-19 وإنه سيكون سهل الاستخدام.

وفي حال صرحت هيئة الغذاء والدواء باستخدام المضاد الجديد، وهو قرار قد يصدر خلال أسابيع، فسيكون أول دواء على شكل أقراص يعالج مرضى كوفيد-19 على الإطلاق.

فيما تتطلب علاجات أخرى دعمتها الهيئة في مواجهة المرض الحقن الوريدي أو الحقن الطبية.

وقد تثبت حبة دواء مضادة للفيروسات، يمكن تناولها في المنزل لتقليل الأعراض والتعافي بشكل سريع، نجاحا رائدا لتخفف الضغط الهائل عن المستشفيات الأمريكية وتساعد في الحد من التفشي في الدول الأفقر التي تعاني من أنظمة رعاية صحية ضعيفة.

ومن شأنها أيضا تعزيز التوجه الثنائي لمواجهة الجائحة: عن طريق العلاج بالدواء والوقاية، بالأساس من خلال اللقاحات.

وستدقق الهيئة في بيانات الشركة حول سلامة وفعالية الدواء "مولنوبيرافير" قبل أن تصدر قرارها.

وقالت "ميرك" وشريكتها "ريدجباك بيوثيرابيوتيك" إنهما طلبا بالتحديد من الهيئة السماح بالاستخدام الطارئ بين البالغين الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين للإصابة بالمرض الشديد أو الإيداع في المستشفيات.

وهذه تقريبا الطريقة التي يستخدم بها مزيج من الأدوية المرتبطة بعلاج مرضى كوفيد-19.