مباحثات إيرانية-أرمينية لفتح ممر يربط الخليج العربي بالبحر الأسود

كشف وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، عن مباحثات بين بلاده وإيران، لفتح ممر يربط الخليج العربي بالبحر الأسود.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، في العاصمة يريفان.

وأضاف ميرزويان، أن المباحثات بين أرمينيا وإيران، تتعلق بفتح مسار مواصلات بديل في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات، بعد أيام على إعلان خير الله خادمي، نائب وزير الطرق والتخطيط العمراني الإيراني، أن بلاده ستنشئ ممرا بديلا لطريق "غوريس ـ كابان" مع أرمينيا في غضون شهر، مشيرا أنه "لن يعود ثمة حاجة لدفع رسوم لأذربيجان".

وأردف ميرزويان: "المباحثات لفتح ممر مواصلات بين الخليج العربي والبحر الأسود، تتواصل بسرعة للغاية. ونأمل توقيع اتفاقية مع إيران في هذا الخصوص، بأقرب وقت".

بدوره، قال الوزير جايشانكار إن نيودلهي مهتمة باستخدام ميناء جابهار الإيراني الواقع على ساحل المحيط الهندي.

وأضاف أن تطوير ميناء جابهار سيساهم في إحياء الاقتصادي الإقليمي.