أذربيجان: مستعدون لتطبيع العلاقات مع أرمينيا شريطة احترام القانون الدولي

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، إن بلاده على استعداد لتطبيع علاقاتها مع أرمينيا، شريطة احترام مبادئ القانون الدولي، وخاصة السيادة ووحدة الأراضي وحرمة الحدود.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأكد أن أذربيجان نجحت في إنهاء الاحتلال الأرميني في قره باغ بعد نحو 30 عاما، أواخر العام الماضي.

ولفت إلى أن أرمينيا دمرت المواقع التاريخية والدينية والثقافية في الإقليم قبل الانسحاب، موضحا أن بلاده تعمل الآن على إعادة بناء المنطقة وتأمين عودة الأهالي إليها.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، استعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ونظيره الروسي سيرغي شويغو، مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس مركز تركي روسي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في "قره باغ".