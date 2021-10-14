بلينكن يبحث مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي السلام بالشرق الأوسط

تناول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، ونظيريه الإسرائيلي، يائير لابيد، والإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات فيما يتعلق بالسلام في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما الوزير بلينكين مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي، بالعاصمة واشنطن، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن نيد برايس، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية.

ووفق البيان ناقش بلينكين في اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي "السلام الإقليمي بعد العام الأول لاتفاقيات إبراهام (اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية)".

وأضاف البيان "كما أعرب الوزير عن أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين وتدعم الخطوات الملموسة التي من شأنها تحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

بلينكين الذي قيم خلال اللقاء العديد من القضايا الإقليمية، خاصة المفاوضات النووية مع إيران، شدد كذلك على الدعم القوي من الولايات المتحدة لإسرائيل، وفق البيان نفسه.

وفي اللقاء الذي جمعه بنظيره الإماراتي، أعرب بلينكين عن شكره للوزير آل نهيان، لقيام بلاده باستضافة عدد ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وشدد الوزير كذلك على أنهم يقدرون هدف الإمارات المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، وفق البيان الذي لفت أن الطرفين تناولا أيضًا وبشكل موسع السلام في الشرق الأوسط وقضايا إقليمية أخرى.