لافروف: دول آسيا الوسطى تعارض طلب الولايات المتحدة نشر قوات لها في المنطقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن دول آسيا الوسطى تعارض طلب الولايات المتحدة نشر قوات لها في المنطقة.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، ضمن إطار اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في العاصمة البيلاروسية مينسك، حول نية الولايات المتحدة نشر قوات مكافحة الإرهاب في أوزبكستان.

وأفاد لافروف أن روسيا على اتصال دائم بجيرانها وحلفائها وشركائها الاستراتيجيين في آسيا الوسطى، مضيفا "مثل هذه التواجد غير مقبول بالنسبة لهم".

وتابع: "أكرر مرة أخرى، يخبرنا أصدقاؤنا في آسيا الوسطى أنهم لا يريدون هذا النوع من المبادرات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الناتو".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعلن في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة، بعد مغادرتها أفغانستان، خسرت كل ما يمكن خسارته، وتحاول مع ذلك كسب موطئ قدم في منطقة آسيا الوسطى"