46 قتيلاً في حريق مبنى طابقي في جنوب تايوان

لقي ما لا يقل عن 46 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، الخميس، إثر اندلاع حريق بمبنى في مدينة "كاوشيونغ" الساحلية، جنوبي تايوان.

ونقلت وكالة "فوكاس تايوان" المحلية عن مكتب الإطفاء، قوله لقد تلقينا بلاغات عن اندلاع حريق في المبنى المكون من 13 طابقا في منطقة "يانتشنغ" بالمدينة صباحا.

وأوضح المكتب أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ 62 شخصا تتراوح أعمارهم بين 8 و83 عاما، وتم نقلهم إلى المستشفى؛ توفي 7 منهم، و14 بحالة صحية حرجة، و41 مصابا يتلقون العلاج.

ورجح مسؤولو الإطفاء أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى، الذي يضم 120 وحدة سكنية، قبل أن يجتاح المبنى بأكمله.

وتم نقل حوالي 160 من رجال الإطفاء إلى الموقع لإخماد الحريق والمساعدة في جهود الإنقاذ.

وبهذا الخصوص، قال رئيس مكتب الإطفاء المحلي، لي تشينغ هسيو، في تصريح صحفي، إن "حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع احتمالية وجود محاصرين في الجزء السكني من المبنى، بين الطابقين السابع والحادي عشر"، بحسب الوكالة نفسها.

وأضاف أن "رجال الإطفاء ما زالوا يمشطون المبنى، بحثا عن ناجين، وما زالوا يحققون في سبب الحريق".

وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون التايواني ألسنة اللهب البرتقالية والدخان يتصاعد من الطوابق السفلية من المبنى بينما يقوم رجال الإطفاء برش المياه من الشارع.