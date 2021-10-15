أفغانستان.. مقتل 30 شخصا في تفجير استهدف مسجدا للشيعة بقندهار

قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب أكثر من 200 في التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف مسجدًا للطائفة الشيعية في ولاية قندهار، معقل حركة "طالبان" جنوبي أفغانستان.

واستهدف التفجير مسجد فاطمية، أكبر مسجد تابع للشيعة في مركز قندهار، أثناء أداء صلاة الجمعة، حسبما أفاد مسؤول المسجد مرتضى ظريفي.

وأوضح أن انتحاريان فجرا نفسيهما أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل مالا يقل عن 30 شخصا وإصابة أكثر من 200 بحسب المعلومات الأولية.

وسارعت القوات التابعة لطالبان إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المسجد عقب التفجير.

والأسبوع الماضي، قُتل 46 شخصًا جراء تفجير مماثل استهدف مسجدا للشيعة بولاية قندوز شمالي البلاد، تبناه تنظيم" داعش".

وكان تفجير قندوز الأعنف عقب انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.