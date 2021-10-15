الأمم المتحدة تحذر من خطر موت مليون طفل أفغاني بسبب سوء التغذية

حذرت الأمم المتحدة من خطر موت مليون طفل أفغاني بسبب سوء التغذية، إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن برنامج الأغذية العالمي يعمل ليل نهار فب هيرات (غرب أفغانستان)، وبقية البلاد من أجل إمكانية توصيل المساعدات إلى المحتاجين.

ونقل تحذير رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي من أن عددا قياسيا من الأفغان يعانون من الجوع، وأن مليون طفل يواجهون خطر الموت القريب، مشددا على أنه في حال عدم تدفق المساعدات الدولية بشكل سريع، فستكون النتائج كارثية، لأنها حرب على الجوع.

وأوضح الناطق الأممي أنه خلال شهر سبتمبر/ أيلول فقط وصل برنامج الأغذية العالمي إلى أربعة ملايين شخص كانوا بحاجة عاجلة إلى المساعدات الغذائية في جميع أنحاء أفغانستان، وهو ما يعد ثلاثة أضعاف العدد الذين وصلوا إليه خلال شهر أغسطس/آب من هذا العام.