الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 21 قتيلا

ارتفعت إلى 21 قتيلا حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار والفيضانات في ولاية كيرالا جنوبي الهند، يومي السبت والأحد.

وتواصل القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوات الدفاع، عمليات الإنقاذ والإغاثة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 12 شخصا في عداد المفقودين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة منذ الجمعة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، حسبما أفادت صحيفة "إنديا توداي" الهندية.

وأوضحت الصحيفة أن مدينتي كوتايام وإيدوكي كانتا أكثر المناطق تضررا من أشد الأمطار غزارة في الولاية في السنوات الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن إدارة المعلومات والعلاقات العامة بالولاية أن 13 من القتلى قضوا في مدينة كوتايام و8 من مدينة إيدوكي.

وفي وقت سابق الأحد ذكرت الصحيفة أن 15 شخصا قضوا إثر الفيضانات، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

بدوره، أكد وزير الداخلية، أميت شاه، في تغريدة عبر تويتر، إن الحكومة المركزية "تراقب الوضع باستمرار في كيرالا، في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات، وستقدم كل الدعم الممكن لمساعدة المحتاجين".

وقال المسؤولون المحليون إن نهري ميناكال ومانيمالا يفيضان وقد ارتفع منسوب مياههما بأكثر من 40 قدمًا.

كما ساهمت الأمطار في امتلاء السدود في العديد من المناطق بالكامل تقريبا، وتسببت أيضا في عزل العديد من البلدات والقرى الصغيرة في المناطق الجبلية في الولاية تمامًا عن العالم الخارجي.