الاتحاد الأوربي يمدد عقوباته على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين

مدد الاتحاد الأوربي عقوباته المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، والأشخاص المرتبطين بهما، لمدة عام إضافي، أي أنها ستستمر حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2022.

وأوضح البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوربي، اليوم الاثنين، أن العقوبات تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوربي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات المرتبطة بالتنظيمين الإرهابيين.

كما يحظر على مواطني دول الاتحاد والكيانات داخله توفير الموارد الاقتصادية للمدرجين على قائمة العقوبات.

ومنذ عام 2016 يفرض الاتحاد الأوربي بشكل دائم عقوبات على هذين التنظيميين الإرهابيين.