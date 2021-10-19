لافروف: روسيا تتواصل مع "طالبان" لكن لا تفكر في الاعتراف بها

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن بلاده لا تفكر في الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة سوتشي جنوب غربي روسيا، اليوم، إن "موسكو على اتصال مع طالبان وتشجعهم على الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة".

وأضاف: "لقد أوضحت روسيا بالفعل موقفها من طالبان: نحن على اتصال معهم، ونشجعهم على تنفيذ التصريحات التي أدلوا بها عندما وصلوا إلى السلطة، بما في ذلك ضمان حكومة شاملة ليس فقط على الصعيد العرقي بل السياسي أيضًا، بحيث تنعكس مجموعة كاملة من المعتقدات السياسية للمجتمع في تكوين الحكومة".

وتابع: "ولم يناقش الاعتراف الرسمي وقد تم التصريح بذلك علنا".

وتعد هذه التصريحات تأكيدا لما أعلنه لافروف في الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، حين قال: "إن مسألة الاعتراف الدولي بطالبان في المرحلة الحالية ليست مطروحة على الطاولة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية الروسية أن اجتماع "صيغة موسكو" حول القضية الأفغانية، سينطلق غداً الأربعاء، بمشاركة لافروف، وممثلين عن 10 بلدان، فضلاً عن وفد رفيع من حكومة طالبان.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، الأوضاع العسكرية والسياسية في أفغانستان، والتوقعات المتعلقة بتشكيل حكومة شاملة، وسبل تعزيز جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.