رئيسة كوسوفو تأمر بطرد اثنين من دبلوماسيّ روسيا لدى بلاده

أمرت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، الجمعة، بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس لدى بلادها بتهمة "تعريضهما الأمن القومي للخطر".

واتهمت عثماني، في بيان، روسيا بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت إنها طلبت من وزارة الخارجية إعلان اثنين من مسؤولي مكتب الاتصال للاتحاد الروسي في كوسوفو "شخصين غير مرغوب فيهما"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وعزت القرار إلى "أنشطتهما الضارة المزعومة التي تهدد الأمن القومي والنظام الدستوري" لكوسوفو، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت عثماني في بيانها أن بلادها "عازمة على محاربة النفوذ الخبيث (لروسيا) ووكلائها في المنطقة، والذي يهدف إلى تقويض إنجازاتنا، وإنجازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي و الاتحاد الأوروبي".

ونوهت إلى أن كوسوفو ستواصل التعاون الوثيق مع حلفائها الأمريكيين والأوروبيين "لمنع وقوع كوسوفو والدول المجاورة فريسة للطموحات (الروسية) لزعزعة استقرار منطقتنا".

وكانت كوسوفو إقليمًا صربيًا قبل إعلان استقلالها عام 2008، عقب عمليات قتل امتدت بين عامي 1998 و1999 بين القوات الصربية والانفصاليين الألبان، والذي انتهى بعد حملة جوية لحلف شمال الأطلسي ضد القوات الصربية.

ولم تعترف صربيا وحليفتها الوثيقة روسيا باستقلال كوسوفو.