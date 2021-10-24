خامنئي يدعو الدول المطبعة مع إسرائيل للتراجع عن "الخطأ الكبير"

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، دول المنطقة، التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، للتراجع عن ما وصفه بـ"الخطأ الكبير".

جاء ذلك خلال استقباله المشاركين في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية التي تنظمه طهران سنويا تزامنا مع ذكرى المولد النبوي.

وقال خامنئي: "يجب على الحكومات التي ارتكبت في المدة الأخيرة خطأ كبيرا، وطبّعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني الغاصب أن تتراجع وتعود عن هذا النهج"، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف: "ندعو هذه الدول إلى التخلي عن أعمالها المناهضة للوحدة الإسلامية تعويضا عن أخطائها الكبيرة".

وأكد المرشد الإيراني أنه "وخلافا لما يتصوره البعض فإن وحدة المسلمين ليست مسألة تكتيكية قابلة للتحقق في ظل ظروف خاصة، بل إنها قضية مبدأ حيث أن التآزر والتلاحم بين المسلمين أمر ضروري كونه يزيد من قوتهم".

وأوضح أن "المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هو قضية فلسطين، حيث أن العمل على استعادة حقوق الفلسطينيين بشكل جاد سيسهم في تعزيز الوحدة الإسلامية".

واختتم خامنئي قائلا: "سبب تأكيدنا على وحدة المسلمين هو أن هناك جهوداً متواصلة لبث الخلافات بين الشيعة والسنة، لاسيما أن الأدب السياسي الأمريكي يركز على هذه القضية منذ عدة سنوات".

وفي عام 2020، وقعت إسرائيل اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين واستئناف علاقات مع المغرب فيما وقعت إعلانا عن قرار بتطبيع العلاقات مع السودان.