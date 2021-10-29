ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد 19، ارتفعت في جميع أنحاء العالم للمرة الأولى منذ شهرين، مع انتشار الفيروس بكافة أنحاء أوروبا.

وبعد أسابيع من التراجع، ارتفعت الإصابات في أوروبا خلال الأسابيع الثلاثة المتتالية الماضية، حتى مع انخفاض الحالات في كل مناطق العالم.

وخلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم الأحد، سُجل ما يقرب من 3 ملايين إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 4 بالمئة عن الأيام السبعة السابقة، وفقا لآخر تحديث وبائي لمنظمة الصحة العالمية.

وتظهر بيانات المنظمة أن الحالات في أوروبا ارتفعت بنسبة 18 بالمئة خلال الأسبوع الماضي وحده.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن العدد العالمي للحالات والوفيات المبلغ عنها يتزايد الآن لأول مرة منذ شهرين، مدفوعا بالارتفاع المستمر في أوروبا الذي يفوق الانخفاضات بالمناطق الأخرى.

على الصعيد العالمي، انخفضت حالات فيروس كورونا الجديدة بنسبة 4% في الأسبوع السابق للفترة المشار إليها، على الرغم من زيادة بنسبة 7% في جميع أنحاء أوروبا خلال نفس الفترة.

ووفق موقع "ورلدوميتر" وحتى فجر يوم الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 246 مليوناً و241 ألفاً، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و995 ألفاً، وتعافى ما يزيد عن 223 مليوناً و122 ألفاً.