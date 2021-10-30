هاكرز" يخترقون شركة استضافة مواقع إسرائيلية كبرى

كشف إعلام عبري، السبت، عن اختراق مجموعة قراصنة لشركة إنترنت إسرائيلية كبرى، ما تسبب في حالة "شلل تام".

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن مجموعة قراصنة "بلاك شادو" يعتقد أنها إيرانية، قامت باختراق حسابات الشركة الإسرائيلية "سايبر سيرفيس".

و"سايبر سيرفيس" شركة استضافة ويب تعمل منذ عام 1997، وتزود شركات إسرائيلية حيوية، ما أدى اختراقها إلى تعطيل الوصول إلى المواقع التي على خوادمها.

وبحسب الصحيفة ذاتها، نشرت "بلاك شادو" معلومات عن عملاء "سايبر سيرفيس"، بما في ذلك شركة النقل العام "دان"، وشركة تنظيم الرحلات "بيغاسوس"، ومدونة هيئة البث العام "كان" وغيرها.

ومجموعة "بلاك شادو"، مسؤولة أيضا عن الهجمات على شركات إسرائيلية العام الماضي أبرزها "شيربيت" للتأمين و"KLS" لتمويل السيارات.

والثلاثاء، كشفت "يديعوت أحرونوت"، أن مجموعة قراصنة "عصا موسى" التي يعتقد أنها إيرانية أيضا، نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي.

وبالتزامن أعلنت السلطات الإيرانية وقوع هجوم سيبراني أصاب أنظمة محطات الوقود في الأسواق المحلية، ما أحدث خللا في المعلومات المتوفرة بمبيعات الوقود المدعوم للمستهلكين، ما ينذر بتصاعد حدة الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ومؤخرا، أعلنت رابطة المصنعين (مسؤولة عن أكثر من 95% من الإنتاج الصناعي في إسرائيل) أن مئات الشركات الإسرائيلية دفعت للقراصنة الإلكترونيين فدية تزيد عن مليار دولار عام 2020.