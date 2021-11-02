واشنطن تحث رعاياها على مغادرة إثيوبيا بسبب تردي الوضع الأمني

أوصت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رعاياها في إثيوبيا بالاستعداد لمغادرة البلاد بسبب تردي الوضع الأمني.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في إثيوبيا، اليوم، بعد ساعات من إعلان الأخيرة حالة الطوارئ في عموم البلاد نتيجة تقدم قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إقليم أمهرة شمالي البلاد.

وقال البيان: "الوضع الأمني في إثيوبيا تدهور بشكل كبير في الأيام الماضية مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أقاليم أمهرة وعفر وتيغراي".

وأضاف البيان: "نوصي بقوة بأن يعيد المواطنون الأمريكيون النظر بجدية في السفر إلى إثيوبيا وأن يفكر الموجودون حاليًا بإثيوبيا في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد".