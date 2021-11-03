"عصا موسى" تخترق 3 شركات هندسية في إسرائيل وتستولي على بياناتها

اخترقت مجموعة هاكرز، يُعتقد أنها إيرانية، مساء أمس الثلاثاء، ثلاث شركات هندسية كبرى في إسرائيل، واستولت على قواعد البيانات الخاصة بها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المجموعة تسمى Moses Staf أي عصا موسى، وسبق لها وأن نشرت صوراً لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ولمئات الجنود.

ونشر المهاجمون بياناً على تلغرام أوضحوا فيه أنهم اخترقوا شركات (H.G.M)، (Ehud Leviathan Engineering)، (David Engineers) الهندسية.

وقالوا: "لدينا جميع بيانات ومشاريع هذه الشركات من خرائط وصور وخطابات وعقود والمزيد، ويمكنك تحميل بعض هذه البيانات من الرابط أدناه، وسيتم نشر بيانات هذه الشركات بشكل تدريجي".

وفي الصور التي نشرتها مجموعة المخترقين، يمكن مشاهدة الرسومات الهندسية، والمجسمات المعمارية، والتفاصيل الشخصية للعملاء، بما في ذلك بطاقات الهوية.

والثلاثاء الماضي، نشرت "عصا موسى" تفاصيل دقيقة للغاية تتضمن أسماء وعناوين ورتب ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي، وذلك بعد يوم واحد من نشرها صوراً شخصية لغانتس.

كذلك نشرت في اليوم نفسه -الثلاثاء- مجموعة أخرى تحمل اسم "بلاك شادو"، يُعتقد أيضا أنها إيرانية، آلاف البيانات لمستخدمي موقع أتراف المختص بتعارف المثليين، ما أثار ضجة واسعة في إسرائيل، وفق قناة "كان" الإسرائيلية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت إسرائيل مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية، يعتقد خبراء في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أن إيران تقف ورائها.

وتصاعدت حدة الهجمات الالكترونية المتبادلة بين طهران وتل أبيب، حيث أعلنت السلطات الإيرانية وقوع هجوم سيبراني أصاب أنظمة محطات الوقود في الأسواق المحلية، ما أحدث خللا في المعلومات المتوفرة بمبيعات الوقود المدعوم للمستهلكين.