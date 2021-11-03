واشنطن تنفي مزاعم محاولتها مصادرة ناقلة نفط إيرانية

نفت الولايات المتحدة مزاعم الحرس الثوري الإيراني حول إنقاذه ناقلة نفط تابعة لبلاده حاولت قوات أمريكية مصادرتها في بحر العرب.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، وقال المسؤول إن ادعاء الحرس الثوري الإيراني لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الأسبوع الماضي رأينا الحرس الثوري الإيراني ينفذ إنزالا غير قانوني على ناقلة في المياه الدولية لكننا لم نتدخل".

وبين أن الحرس الثوري نقل السفينة المعنية إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

والأربعاء، أعلنت السلطات الإيرانية عودة ناقلة نفط تابعة لها إلى مياهها الإقليمية بعد محاولة قوات أمريكية مصادرة حمولتها في بحر عمان.

ونقلت قناة "برس تي في" المحلية عن السلطات في طهران، قولها إن ناقلة النفط متواجدة في مياه إيران الإقليمية بعد هجوم تعرضت له في بحر عمان لـ "سرقة حمولتها".

يشار أن هذه الحادثة هي الثالثة خلال أقل من شهر، حيث أعلنت طهران، الاثنين، إحباط هجوم قراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، قبل دخولها مضيق باب المندب.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت قوة البحرية في الجيش الإيراني التصدي لعملية قرصنة استهدفت ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عدن، ووصفت الحادث بـ"الإرهاب البحري".