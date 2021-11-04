الرئيس الأذربيجاني: انتهت أزمة إقليم قره باغ تماماً

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن أزمة إقليم قره باغ قد انتهت تماماً، وأن بلاده طبقت بمفردها قرارات مجلس الأمن الدولي حيال تلك الأزمة عندما رأت تقاعس الجهات الدولية عن الحل.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه، اليوم الخميس، في منتدى باكو الدولي الثامن، حيث قال: "قرارات مجلس الأمن الدولي ظلت 27 سنة حبر اعلى ورق، ولو لم نتحرك لتطبيق تلك القرارات لظلت كذلك 27 عاما آخر".

وأوضح أن بلاده استخدمت حقها الناجم عن القرارات الدولية، وقامت بتحرير أراضيها المحتلة في إقليم قرة باغ.

وأشار إلى أن المنظمات والمؤسسات الدولية التزمت الصمت حيال تجاوزات الحكومة الأرمينية في اقليم قره باغ قبل تحريرها من قِبل الجيش الأذربيجاني.

ولفت علييف إلى أن القوات الأرمينية دمرت ونهبت المناطق التابعة لأذربيجان خلال فترة احتلالها لإقليم قره باغ.

في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، أن أذربيجان توصلت مع أرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.