عطل يصيب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدد من دول العالم

أكد موقع "داون ديتكتر" المعني بمتابعة عمل مواقع الإنترنت في العالم، أن عطلاً أصاب منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام في عدد من البلدان.

وأشار الموقع الأربعاء إلى أن أكبر عدد من الشكاوى ورد من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، إذ سجل المستخدمون لإنستغرام مشاكل مع التطبيق وعند الاتصال بالخادم، وكذلك عند محاولة الوصول إلى الموقع، كما تم الإبلاغ عن أعطال الخدمة في روسيا.

وأضاف "لوحظت أعطال على نطاق أصغر في عمل منصة فيسبوك في عدد من البلدان، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات في روسيا".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وتويتر انقطاعاً عالمياً أثر على العديد من الخدمات الأخرى.

وأوضح الموقع أن العطل الذي أصاب الشبكة العنكبوتية لمدة ست ساعات، كان بسبب خطأ ارتكبه مهندسو الشركة.

واضطر رئيس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الذي حول تسميتها إلى ميتا، لتقديم اعتذار علني عما حدث.