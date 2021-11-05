عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي يقدم مشروعي قانون يستهدفان تركيا وأذربيجان بشكل مباشر

قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب منينديز، مشروعي قانونيين إضافيين من أجل مراقبة برنامج المسيرات التركية المسلحة عن كثب، وإلغاء الاستثناء بخصوص المساعدات المقدمة لأذربيجان.

منينديز المعروف بقربه من اللوبيين الأرميني والقبرصي الرومي، استهدف تركيا وأذربيجان بشكل مباشر عبر هذين المشروعين الذين اقترحهما بشكل إضافي لقانون إقرار الدفاع الوطني المتعلق بنفقات الدفاع للعام المالي 2022.

وبموجب المادة 907 من قانون إقرار الدفاع الوطني عام 1992 حظرت الولايات المتحدة كافة المساعدات للحكومة الأذربيجانية، حتى اتخاذ خطوات يمكن إثباتها من وقف الحظر وكافة أشكال القوة على أرمينيا وإقليم قره باغ، إلا أن وزارة الخارجية تعفي أذربيجان سنويًا وبشكل منتظم من تلك المادة.

وقال منينديز في مشروع القانون:" المسيرات التركية لعبت دورًا حاسمًا في الحرب بين أرمينيا أذربيجان العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ فقط اشترت كل من بولندا والمغرب وأوكرانيا طائرات بيرقدار "تي بي 2"، وتبدي العديد من الدول اهتمامًا بما فيها أنغولا وأثيوبيا والنيجر ونيجيريا ورواندا".

ويطلب مشروع القانون الخاص ببرنامج تركيا للمسيرات المسلحة الذي قدمه منينديز من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع (بنتاغون)، إعداد تقرير عن صادرات تركيا للطائرات بدون طيار منذ عام 2018 وما إذا كانت هذه الطائرات تحتوي على أجزاء أو تقنيات تنتجها شركات أمريكية.