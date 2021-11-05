مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في أثيوبيا

يعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة، اليوم الجمعة، لمناقشة تطورات الوضع في إثيوبيا.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة،الخميس، إن الجلسة دعا لعقدها رئيس مجلس الأمن السفير المكسيكي "خوان رامون دي لا فوينتي"، وذلك بدعم من 4 دول أعضاء وهي أيرلندا، وتونس، وكينيا والنيجر.

وأضافت المصادر التي رفضت الافصاح عن اسمها، إن تلك الجلسة ستكون مفتوحة على أن تعقد بحلول الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك.

ويوم أمس الخميس، صادق البرلمان الإثيوبي، على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد يومين من إعلان الحكومة لها، نتيجة تقدم قوات "الجبهة الشعبية" في أمهرة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير "تيغراي" السيطرة على مدينة ديسي الاستراتيجية وكومبولتشا في الإقليم.

وتأتي التطورات في "تيغراي" بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2020، بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.