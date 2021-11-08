إيران.. مناورات "ذو الفقار 1400" تحذيرا جديا لأعداء طهران

بدأ الجيش الإيراني مناورات "ذو الفقار 1400" جنوب شرقي البلاد قرب مضيق هرمز، والتي تنظم بشكل سنوي.

ووفق ما تناقلته وكالد الأنباء الإيرانية "مهر" فإن المناورات التي بدأت يوم أمس تمتد على مساحة تزيد عن مليون كيلو متر مربع، شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.

وبث التلفزيون مشاهد لمناورات تشارك فيها مروحيات ودبابات وطائرات مسيّرة وسفن وقوارب سريعة.

من جانبه قال المتحدث باسم المناورات الأميرال محمود موسوي إن هذه التدريبات "تشكل تحذيرا جديا للأعداء ولأولئك الذين لديهم نوايا سيئة تجاه طهران".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أحبط مؤخرًا محاولة أمريكية لمصادرة ناقلة محمّلة بنفط إيراني في بحرعمان وهو ما نفته واشنطن وشددت على أن القوات الأميركية كانت فقط "تراقب الوضع عن كثب".

وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العظمى، وإعادة فرضها عقوبات أمريكية قاسية على إيران.

ويفترض أن تستأنف المفاوضات لإنقاذ هذا الاتفاق في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في فيينا بعد توقفها في يونيو/ حزيران الماضي.