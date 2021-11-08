علييف: قمنا بحرب عادلة وهزمنا العدو في أرض المعركة

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن معارك تحرير إقليم "قره باغ" التي اندلعت أواخر العام الماضي، تعد صفحة لامعة في تاريخ البلاد المجيد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها علييف، اليوم الإثنين، خلال مراسم أقيمت بمدينة شوشة، بمناسبة "يوم النصر" الذي يوافق انتصار قوات بلاده على نظيرتها الأرمينية في إقليم "قره باغ" وتحريره.

وأضاف علييف أن الشعب الأذربيجاني استنفر كافة قواه وشارك في معارك تحرير "قره باغ"، موضحا أنه لا يحق لأحد اليوم، انتقاد أذربيجان لطردها العدو من أراضيها، حيث أن بلاده قامت بعملية ناجحة، دون أن تنتهك القوانين الدولية وقوانين الحرب.

وتابع: "قمنا بحرب عادلة وهزمنا العدو في أرض المعركة"، وحذر من مغبة ازدراء أذربيجان من قبل أي قوة كانت في أرمينيا، مؤكداً أن من يجرأ على ذلك ويسعى للانتقام سيرى قبضتنا.

وأكد علييف أن "قره باغ" سيشهد بعد اليوم، وكما كان في التاريخ، ارتفاع صوت اللغة الأذربيجانية، لا اللغات أوالأغاني الأجنبية.

ويحيي الأذربيجانيون، اليوم، ذكرى "يوم النصر" الذي يوافق انتصار قوات بلادهم على نظيرتها الأرمينية في إقليم "قره باغ" وتحريره.

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن علييف، 10 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، لكنه تراجع لمصادفة التاريخ مع وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ليعلن 8 من ذات الشهر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، وهو تاريخ دخول قوات بلاده إلى مدينة شوشة.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.